(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 15 MAR – Alitalia rinnova la sua

offerta di voli in Continuità Territoriale da Roma e Milano

verso Alghero, Cagliari e Olbia e viceversa, per volare fino al

28 ottobre 2021. “Alitalia – si legge in un comunicato –

garantisce quindi voli giornalieri con la Sardegna su tutte le

sei rotte in Continuità Territoriale dai tre aeroporti sardi:

Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma



