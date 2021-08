Non c’è niente che gli acquirenti online preferiscano più delle consegne puntuali e Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) continua a sfruttare l’opportunità. Mercoledì, il gigante dell’e-commerce ha raggiunto il prossimo traguardo per Amazon Air aprendo un hub aereo da 1,5 miliardi di dollari nel Kentucky settentrionale.

Più clienti USA usufruiranno della consegna in un giorno e nello stesso giorno

Il nuovo hub che si estende su oltre 600 acri ha una capacità di elaborare milioni di pacchi al giorno, rendendo gli entusiasmanti servizi di consegna in un giorno e nello stesso giorno di Amazon disponibili a più clienti negli Stati Uniti, poiché si trova in una posizione ideale per connettersi più da vicino a clienti in tutto il paese, secondo il vicepresidente di Amazon Global Air, Sarah Rhoads.

Stabilisce anche l’unità logistica dell’aviazione del gigante della tecnologia come una competizione più seria per artisti del calibro di FedEx e UPS. Nella sua intervista con CNBC, tuttavia, Rhoads ha affermato che l’unico scopo del nuovo hub è solo quello di servire meglio i clienti Amazon.

Amazon Air opera attualmente da oltre 40 aeroporti statunitensi. A partire da novembre 2020, ha anche un hub all’aeroporto di Lipsia/Halle in Germania. La società con sede a Seattle aveva annunciato l’intenzione di aprire un hub aereo centrale nel nord del Kentucky nel 2017 e l’ex CEO e fondatore Jeff Bezos aveva aperto la strada nel 2019.

Amazon espanderà la sua flotta aerea di oltre dieci aerei cargo

La multinazionale americana ha investito molto nella robotica per un’efficienza ottimale nel suo nuovo hub che dovrebbe impiegare in seguito oltre 2000 persone.

Amazon ha aggiunto undici aeromobili di proprietà alla sua rete di trasporto aereo all’inizio di quest’anno, che ora ha più di 75 aeromobili nella flotta (sia di proprietà che in leasing). Entro la fine del 2022, Amazon Air vuole espandere ulteriormente la sua flotta di oltre 10 aerei cargo.

Le azioni di Amazon sono in calo di oltre l’1,0% sul grafico intraday. La società da 1,67 trilioni di dollari ha un rapporto prezzo/utili di 57,34.