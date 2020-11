(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31

maggio 2020, i partner di vendita italiani di Amazon hanno

venduto più di 60 milioni di prodotti, in aumento rispetto ai 45

milioni venduti nello stesso periodo l’anno precedente e questo

nonostante l’emergenza Covid. E’ quanto risulta dal Report 2020 stilato da Amazon sulle 14.000 pmi italiane che vendono i loro

prodotti con

il colosso online. Hanno venduto in media più di100 prodotti al minuto. Hanno registrato vendite per una mediadi oltre 75.000 euro, in crescita rispetto ai 65.000 euro circanello stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2019 le piccole e medie imprese italiane hanno registrato vendite all’estero perpiù di 500 milioni di euro. Di queste, circa 600 hanno superato1 milione di dollari di vendite. Il rapporto sottoliena che: “questi impatti positivi hanno permesso a queste pmi di creareoltre 25.000 posti di lavoro”.“Supportare le piccole e medie imprese rappresenta la partecentrale di tutto quello che facciamo. Continueremo ad investirein logistica, strumenti, servizi, programmi e persone persostenere le piccole e medie imprese, perchè loro sono Amazon”,commenta Francois Saugier, vice president Seller Services diAmazon in Europa. “Le piccole e medie imprese rappresentano unpilastro fondamentale del tessuto sociale e imprenditoriale delnostro Paese” commenta Ilaria Zanelotti, direttore SellerServices di Amazon in Italia spiegando che “Le realtà cheavevano già adottato una strategia multicanale hanno trovato inAmazon e nell’e-commerce lo strumento per ampliare la baseclienti e diversificare, per riuscire ad affrontare al meglio lesfide”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

