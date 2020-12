Amazon, Apple e Facebook continuano ad essere quotate in un mercato rialzista.

Gli analisti affermano che i titoli tecnologici potrebbero aumentare di un altro 25% nel prossimo anno.

L’attuale rapporto rischio/rendimento non è buono per gli investitori a lungo termine.

Il mercato azionario statunitense rimane nella zona di acquisto, ma l’attuale rapporto rischio/rendimento non è buono per

gli investitori a lungo termine poiché gli Stati Uniti devono ancora affrontare le sfide del COVID-19. Alcuni analisti affermano che un forte sentimento rialzista è alimentato dalle speranze sui vaccini poiché più Paesi danno il via libera alla vaccinazione, ma la pandemia non si fermerà nei prossimi mesi.

Mentre le azioni tendono a registrare buone performance negli ultimi giorni di dicembre, è essenziale dire che molte grandi aziende registreranno un ulteriore calo dei ricavi e potrebbero dover affrontare problemi di liquidità.

L’attenzione degli investitori si concentra anche su un pacchetto di soccorso per il coronavirus e sperano che il pacchetto venga approvato questo lunedì dal Congresso. Donald Trump ha cercato di cambiare il pacchetto di aiuti per il coronavirus da $2,3 trilioni questa settimana e ha insistito per dare $2.000 in pagamenti diretti agli americani.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha bloccato il suo tentativo di cambiare il pacchetto sul coronavirus, e tutto ciò ha creato alcuni dubbi. “Se (lo stimolo) non viene approvato in una forma o nell’altra, potrebbe scaturire gravi conseguenze per i disoccupati”, ha spiegato Peter Cardillo, capo economista di mercato di Spartan Capital Securities.

Nonostante ciò, alcuni analisti affermano che i titoli tecnologici potrebbero aumentare di un altro 25% nel prossimo anno e Amazon, Apple e Facebook saranno i principali attori. “Mentre la distribuzione di vaccini e il potenziale per un ritorno alla normalità nel 2021 rimangono in primo piano nella strategia degli investitori, possedere azioni di lavoro per casa continua a essere la “strada giusta” almeno per i prossimi 6-12 mesi”, ha affermato l’analista Daniel Ives.

Le azioni di Amazon rimangono in una zona di acquisto

Fonte dei dati: tradingview.com

Quando guardiamo il grafico sopra (periodo di un anno), possiamo vedere che il prezzo di questo titolo è aumentato da $1.626 a $3.500 e il prezzo attuale è di circa $3.172. I livelli di supporto critici sono $3.000 e $2.800, mentre invece $3.300 e $3.400 rappresentano i livelli di resistenza.

Se il prezzo supera $3.300, sarebbe un segnale per acquistare azioni Amazon con la strada aperta per $ 3.400. D’altra parte, se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di $3.000, sarebbe un segnale di “vendita” deciso e forse un segno di inversione di tendenza.

Le azioni Apple quotate di nuovo al di sopra del livello di $130

Apple è una società stabile con una buona posizione nel mercato, ma al prezzo attuale delle azioni, questa azienda è sopravvalutata, secondo me.

Fonte dei dati: tradingview.com

Tecnicamente, le azioni Apple rimangono nel mercato rialzista e il primo segno di inversione di tendenza si verificherà se il prezzo scende al di sotto del supporto di $100. Se il prezzo supera i $140, sarebbe un segnale per acquistare azioni Apple con la strada aperta per $145.

Le azioni Facebook hanno trovato un forte supporto sopra i $240

Dal punto di vista tecnico, finché il prezzo di questo titolo è superiore al supporto di $240, rimane nel mercato rialzista, ma ci sono alcuni rischi apparenti quando si tratta di acquistare azioni Facebook questo dicembre.

Fonte dei dati: tradingview.com

Gli attuali livelli di supporto sono $240 e $220, mentre invece $280 e $300 rappresentano i livelli di resistenza. Se il prezzo supera la resistenza di $280, il successivo obiettivo potrebbe essere intorno a $300, ma se il prezzo scende al di sotto di $240, sarebbe un segnale di “vendita” deciso e forse un segno di inversione di tendenza.

In sintesi

Il mercato azionario statunitense rimane in zona di acquisto, ma l’attuale rapporto rischio/rendimento non è buono per gli investitori a lungo termine poiché gli Stati Uniti devono ancora affrontare vari problemi legati al COVID-19. Nonostante ciò, alcuni analisti affermano che i titoli tecnologici possono aumentare di un altro 25% nel prossimo anno e Amazon, Apple e Facebook saranno tra i principali attori.

