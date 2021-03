I titani degli investimenti bancari, Nomura (T: 8604) e Credit Suisse (ETR: CSX), hanno affermato di dover affrontare perdite di svariati miliardi di dollari dopo che il fondo hedge statunitense Archegos Capital è stato insolvente per le richieste di margine.

Analisi fondamentale: le banche si aspettano perdite significative dopo il tracollo di un hedge fund statunitense

Nomura e Credit Suisse hanno dichiarato lunedì di dover affrontare perdite sostanziali dopo che un fondo speculativo noto come Archegos Capital è risultato insolvente per le richieste di margine. Dopo una frenesia di selloff di venerdì, le azioni delle società collegate ad Archegos sono crollate, secondo Reuters.

La società di servizi finanziari giapponese Nomura ha dichiarato lunedì che sta affrontando una potenziale perdita di $2 miliardi a causa delle sue transazioni con Archegos, mentre Credit Suisse ha avvertito che il default dell’hedge fund sulle richieste di margine potrebbe danneggiare in modo sostanziale i suoi guadagni del Q1.

La banca svizzera ha detto che se stessa e altre banche usciranno da queste posizioni legate ad Archegos, a seguito dell’insolvenza.

Anche i futures Nasdaq 100 e S&P 500 hanno perso lo 0,5% nell’early trading dopo la diffusione della notizia. Inoltre, gli investitori hanno affermato di essere preoccupati se la ricaduta è completa o se ci si potrebbe aspettare un aumento delle vendite.

Lunedì il watchdog finanziario svizzero ha dichiarato di essere stato informato della situazione e di essere in contatto con Credit Suisse in merito. Il regolatore ha anche detto che sono coinvolte diverse altre banche.

Altrove, Katsunobu Kato, il segretario capo del governo giapponese, ha affermato che il governo terrà d’occhio la situazione con Nomura e che l’Agenzia per i servizi finanziari scambierà informazioni con la banca centrale.



Analisi tecnica: le banche sono state colpite duramente

Le azioni di Nomura sono crollate del 16,3%, mentre oggi il prezzo delle azioni del Credit Suisse viene scambiato in calo di circa il 14% in Europa. Anche le azioni di altre banche sono scese, con Deutsche Bank che ha perso il 5% e UBS in calo del 3,8%.

Grafico settimanale di Nomura (TradingView)

Il prezzo delle azioni Nomura è sceso di oltre il 16% perdendo tutti i guadagni realizzati nelle ultime 8 settimane. Venerdì, le azioni di Nomura hanno toccato nuovi massimi record di 3 anni prima di precipitare oggi per avvicinarsi alla zona di supporto a breve termine intorno a 575.

Grafico settimanale di Credit Suisse (TradingView)

Il prezzo delle azioni del Credit Suisse ha toccato il minimo del 2021 a 10,65 questa mattina per spostarsi al di sotto della 100-WMA a 11,08. È probabile che l’azione sui prezzi si concentri su questo livello con una chiusura inferiore che apre la porta a ulteriori perdite.

In sintesi

Le società di servizi finanziari Nomura e Credit Suisse hanno dichiarato di aspettarsi perdite significative dopo che un hedge fund statunitense a cui erano collegate le banche è stato dichiarato insolvente per le richieste a margine.

