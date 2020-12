Aphria e Tilray si uniranno e creeranno il più grande produttore di cannabis per vendite.

L’amministratore delegato di Aphria, Irwin Simon, guiderà la nuova società.

La fusione inversa darà agli azionisti di Aphria 0,8381 azioni di Tilray Inc.

Mercoledì, Aphria Inc. (TSE: APHA) ha annunciato una fusione inversa con il suo concorrente, Tilray Advertisements , una mossa che stabilirà il più grande produttore di cannabis in termini di vendite. La società canadese ha anche affermato che la fusione aiuterà ad espandere la propria presenza nel mercato statunitense che è cresciuto rapidamente negli ultimi anni.

Mercoledì, le azioni Tilray sono aumentate di circa il 30% nel trading pre-mercato. Compresa l’azione dei prezzi, la società con sede a Nanaimo ha ora un prezzo per azione di 7,32 contro 1,83 sterline per azione di marzo. Tilray aveva iniziato il 2020 a 12,12 sterline per azione.

In confronto, lo scorso anno la società canadese ha registrato una performance in gran parte negativa nel mercato azionario con un calo annuo di circa l’80%. Al momento ha una capitalizzazione di mercato di 780 milioni di sterline.

Aphria ha acquisito SweetWater Brewing Co. per £221,74 milioni a novembre

Per ogni azione di Aphria, la fusione inversa darà ai suoi azionisti 0,8381 azioni di Tilray. Gli azionisti di Aphria avranno il 62% di proprietà della nuova società. La notizia arriva solo poche settimane dopo che il produttore e distributore internazionale di cannabis ricreativa e medicinale ha annunciato un’acquisizione strategica di SweetWater Brewing Co. per 221,74 milioni di sterline.

Mercoledì, in una dichiarazione congiunta, le due società hanno rivelato che il CEO di Aphria, Irwin Simon, sarà a capo della società combinata. Aphria si trasformerà in una sussidiaria di Tilray, che a sua volta continuerà a commerciare negli Stati Uniti sul Nasdaq Stock Exchange.

Anche Rivals Canopy Growth e Aurora Cannabis quest’anno sono state impegnate in accordi per spianare la strada alla penetrazione nel mercato statunitense, una volta che le normative federali cambieranno sotto il governo di Joe Biden.

Aphria aveva già provato a creare un’unione con Canopy Growth e Aurora Cannabis

Si vociferava in precedenza di Aphria Inc. considerando una fusione con Canopy Growth e Aurora Cannabis. I colloqui con entrambe le società, tuttavia, fallirono nelle prime fasi. Canopy Growth ha dichiarato in un rapporto pubblicato a novembre che le sue perdite sono state inferiori alle attese nel secondo trimestre fiscale.

Mercoledì, le azioni Aphria sono aumentate di circa il 10% nel trading pre-mercato. A 5,99 sterline per azione, la società con sede a Leamington è ora in rialzo del 50% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di 1,76 sterline per azione a marzo.

In confronto, lo scorso anno Aphria ha registrato un andamento piuttosto negativo in borsa, con un calo annuo vicino al 20%. Al momento è quotata a 1,73 miliardi di sterline.

