(ANSA) – DUBAI, 24 OTT – L’Arabia Saudita si impegna ad avere

zero emissioni di carbonio entro il 2060. E anche il Barhein

segue il vicino in Medio Oriente con lo stesso annuncio, a poche

ore di distanza. Dopo gli Emirati Arabi, anche il regno Saudita,

il maggior esportatore al mondo di Petrolio, e l’emirato di

Barhein si impegnano a neutralizzare le emissioni di carbonio.

L’annuncio dell’Arabia Saudita lo ha dato al Forum Saudi

Green Initiative di Riyadh temutosi nel weekend il principe

ereditario del Regno Mohammed Bin Salman. Il progetto ha una

copertura di 187 miliardi di dollari per il settore privato.

L’obiettivo che ha dato Il principe MBS è creare una economia

verde per le future generazioni.

È seguito a ruota quello de Barhein.

L’annuncio avviene alla vigilia della visita a Riyah di John

Kerry, delegato alle politiche climatiche americane, appena

prima del Cop26 in Scozia, che inizierà il 31 ottobre.

Kerry incontrerà MBS e inizieranno anche una serie di

iniziative e convegni in Medio Oriente per discutere della

svolta verde. (ANSA).



Fonte Ansa.it