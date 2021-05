Il capo stratega di mercato di National Securities, Art Hogan, è stato ospite della CNBC per discutere dell’attuale volatilità dei mercati finanziari.

Ha indicato che abbiamo assistito a instabilità intraday nel mese di maggio, mentre i mercati complessivi sono rimasti relativamente piatti per il mese. Questo andamento dovrebbe continuare anche nel mese di giugno evidenziando che, nonostante il recente periodo di volatilità, i mercati più ampi hanno avuto un buon rialzo quest’anno finora.



S&P 500, Nasdaq e Dow Jones sono aumentati rispettivamente di circa il 13%, 14% e 7% su base annua. S&P 500 e Dow Jones hanno registrato un leggero rialzo nell’ultimo mese, mentre il Nasdaq è sceso del 3% nello stesso periodo.

Hogan ha affermato che gli investitori sono preoccupati per l’inflazione e abbiamo assistito alla maggiore volatilità intorno ai rapporti sull’inflazione, sia che si tratti del CPI annunciato un paio di settimane fa e poi del PPI. Questa settimana, avremo anche il PCE.

“Una volta che ci sarà una migliore gestione della direzionalità dell’inflazione, cioè prevedere alcuni dei numeri sull’inflazione in sequenza su base mensile, e una volta che non ci saranno aumenti massicci, credo sia il semaforo verde per tornare sul mercato”, ha aggiunto Hogan.