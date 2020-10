(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “Siamo nella fase finale dell’offerta

e voglio avere la delicatezza di rispettare quello che sta

facendo con grande sforzo Cdp. Il modello di Cdp, quello di un

partner italiani con partner stranieri, consente da una parte di

rendere l’operazione di mercato e dall’altro di far avere a Cdp

la governance della più grande azienda concessionaria del paese”

. Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli durante

la trasmissione “Mezz’Ora in Più” su Rai3. “L’operazione – ha

aggiunto – va in due direzioni che erano il mio pallino:

l’interesse pubblico e l’equilibrio”.

La ministra ha poi detto di fidarsi soprattutto “del nuovo

modello di controllo delle concessioni che abbiamo scritto

quest’anno. Ora siamo in condizioni di dire la galleria non va

bene e la rifai. Credo e mi fido del nuovo ruolo di regolatore

dei trasporti e controllore dello Stato che vale per Aspi e per

tutti gli altri concessionari” (ANSA).



