(ANSA) – MILANO, 17 APR – Toto e Apollo vogliono rientrare in

gioco nella partita per il controllo di Autostrade per l’Italia

dopo la mossa a sorpresa di Acs che ha manifestato l’interesse a

rilevare la concessionaria italiana. Secondo indiscrezioni

raccolte dall’ANSA, il gruppo italiano, che già gestisce le

autostrade A24 e A25, e il fondo americano sarebbero pronti a

riaprire il dossier per presentare un’offerta per l’intera quota

di Aspi detenuta da Atlantia o, in alternativa, a ribadire

l’intenzione di far parte della cordata con Cdp. (ANSA).



Fonte Ansa.it

