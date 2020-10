(di Enrica Piovan) (ANSA) – ROMA, 24 OTT – Ultime limature per l’offerta di Cdp,

insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, per rilevare l’88,06%

di Autostrade per l’Italia. Il tempo rimasto è poco e il lavoro

è intenso, anche nel week end, per mettere a punto l’offerta

attesa entro martedì. Proposta che dovrebbe essere vincolante,

come richiesto, seppur condizionata al verificarsi di alcune

condizioni. Il vero nodo resta però il prezzo, sul quale al

momento non ci sarebbero grandi margini di manovra per un

possibile aumento come invece chiesto da Atlantia.

Quella che si apre è

comunque una settimana decisiva per ildestino di tutto il dossier, su cui sono al momento aperte duestrade, il percorso di ‘dual track’ (vendita all’asta oscissione) formalmente avviato a fine settembre dalla holding, ela trattativa con Cassa riavviata un paio di settimane fa, dopola moral suasion del governo per superare lo stallo in cui eranoprecipitate le trattaive. La nuova offerta di Cdp e dei fondi,che come la precedente dovrà passare da un nuovo cda di Cassa(che potrebbe riunirsi nella giornata di martedì), andràmercoledì al vaglio del consiglio di amministrazione diAtlantia. Per venerdì la società ha in calendario anchel’assemblea dei soci chiamata ad esprimersi sul percorso di ‘dual track’. Assemblea che, se il board del 28 valutassel’offerta di Cassa pienamente soddisfacente, potrebbe essereposticipata per il tempo necessario a definire gli accordi.(ANSA).

Fonte Ansa.it

