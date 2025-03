Che si tratti di piccole e medie Imprese che li scelgono come flotte aziendali, attività che li utilizzano come veicoli commerciali o liberi professionisti che se ne servono come mezzi attrezzati per svolgere il proprio lavoro, i furgoni sotto i 35 quintali (chiamati anche Van o Autocarri) rappresentano i veicoli per eccellenza nel mondo professionale.

Come ogni altro mezzo che circola per le strade, necessitano per Legge di un’assicurazione in grado di coprire i rischi legati all’uso del veicolo (danni causati a terzi durante un incidente, danni al furgone, furto o incendio, ecc.). Che vengano utilizzati per il trasporto di merci, attrezzature o persone, scegliere la giusta rc furgone è essenziale per garantire protezione e poter portare avanti la propria attività senza pensieri.

In questo articolo analizziamo quali sono le coperture più importanti che non dovrebbero mai mancare in una polizza per uso professionale.

Assicurazione furgone: coperture essenziali

Anche se il tipo di polizza da stipulare dipende dall’utilizzo del mezzo, dal tipo di carico trasportato e dai rischi specifici a cui è esposto, l’assicurazione di un furgone deve sempre comprendere l’RC Auto, obbligatoria per legge.

Stiamo parlando della Responsabilità Civile Auto, che copre i danni causati a terzi in caso di incidente, ma senza proteggere il veicolo assicurato. Per questo motivo è bene integrare l’RCA con la Kasko, una polizza che rimborsa i danni subiti dal veicolo (anche se il conducente è responsabile dell’incidente), molto utile per chi usa il furgone frequentemente per svolgere il proprio lavoro.

Un’altra copertura indispensabile, soprattutto per quei mezzi che contengono materiale professionale, è la Furto e Incendio, che tutela da tutti i danni economici derivanti dalla sottrazione o perdita del veicolo o da incendi accidentali. C’è poi l’assistenza stradale, che dà diritto al soccorso immediato, al traino e a un veicolo sostitutivo e consente così ai professionisti di non interrompere la propria attività lavorativa e la polizza infortuni del conducente, che protegge i lavoratori andando a coprire le spese mediche e ad offrire un risarcimento in caso di invalidità permanente o decesso.

Infine, se il furgone viene utilizzato per il trasporto di merci, è consigliabile integrare anche una copertura su eventuali danni o furti del carico (RCA per merci trasportate).

Cosa valutare nella scelta dell’assicurazione del proprio furgone

Per scegliere l’assicurazione più adatta al proprio furgone, così come le coperture da aggiungere, è importante valutare alcuni aspetti fondamentali. Prima di tutto, l’uso finale del mezzo e la tipologia di guida. Questo significa capire cosa trasporterà il furgone e per quale finalità verrà utilizzato e se verrà guidato esclusivamente dal proprietario, oppure consegnato anche a dipendenti ed eventuali collaboratori.

Essenziale anche capire in quale zona si transiterà con maggiore frequenza: se si tratta di centro città o aree ad alto rischio, è infatti consigliato inserire coperture aggiuntive che garantiscano una maggiore sicurezza, cosa invece meno urgente se si guida in piccoli paesi rurali.

Infine, è cruciale bilanciare il costo dell’assicurazione con la protezione offerta, evitando di pagare per garanzie inutili. Per evitare brutte sorprese, è possibile sfruttare comparatori online e richiedere preventivi personalizzati direttamente sul Web per confrontare le diverse polizze e scegliere la soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.