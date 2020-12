(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Il congresso annuale degli operatori finanziari Assiom Forex,

dove tiene tradizionalmente il primo discorso dell’anno il

governatore della Banca d’Italia, si terrà il 5-6 febbraio ma in

forma online a causa dell’emergenza Covid. Lo ha annunciato il

presidente dell’associazione Massimo Mocio in un incontro

virtuale con la stampa dove ha spiegato come il governatore

Ignazio Visco interverrà ugualmente nella mattina di

sabato 6febbraio. Il congresso si tiene di solito in spazi espositivi efiere dove vengono allestiti stand, si svolgono seminari eincontri. L’evento richiama centinaia di operatori finanziari egiornalisti. Assiom Forex garantirà lo svolgimento della duegiorni di lavori in modalità live con una ventina diappuntamenti in agenda. Per la prima volta i Soci potrannoiscriversi gratuitamente ai lavori del Congresso.Intesa Sanpaolo, in qualità di Partner del Congresso,sosterrà attivamente l’evento e anche attraverso la DivisioneIMI Corporate & Investment Banking della banca collaborerà allarealizzazione di momenti di confronto altamente qualificatifinalizzati a offrire un aggiornamento costante sulle tematichedi più stringente attualità, in un momento cruciale per laripresa economica del nostro Paese e globale. (ANSA).

