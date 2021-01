AstraZeneca completa la vendita dei diritti commerciali ad Atacand per £294 milioni.

La Thailandia ordina altri 35 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca.

AstraZeneca plc (LON: AZN) ha confermato martedì di aver venduto i diritti commerciali del suo farmaco per

il trattamento dell’ipertensione per 294,44 milioni di sterline a Cheplapharm Arzneimittel GmbH.

AstraZeneca è in media quasi stabile sul grafico intraday. A 74 sterline per azione, il titolo ha registrato un netto recupero rispetto al minimo di 62,21 sterline per azione a marzo, quando la crisi del COVID-19 ha devastato i mercati finanziari globali. L’azienda farmaceutica aveva toccato un massimo di 93,20 sterline per azione alla fine di luglio. Clicca qui per avere maggiori informazioni sulla volatilità del mercato azionario.

Atacand e Atacand Plus hanno registrato un utile ante imposte di £65,51 milioni nel 2019

Secondo la multinazionale britannico-svedese, la società farmaceutica tedesca aveva già pagato 184,02 milioni di sterline per portare il farmaco Atacand nel suo portafoglio. I restanti 110,41 milioni di sterline, ha affermato AstraZeneca, saranno pagati nella prima metà del 2021.

Nel 2019, il gigante farmaceutico ha riportato 65,51 milioni di sterline di utile ante imposte attribuito ad Atacand e Atacand Plus. Il farmaco per la gestione dell’ipertensione è disponibile in settanta Paesi.

AstraZeneca aveva sviluppato Atacand in collaborazione con la multinazionale biofarmaceutica giapponese Takeda Pharmaceutical Co. Ciascuna delle due società aveva diritti esclusivi sul farmaco per il trattamento dell’ipertensione in alcuni paesi.

La società con sede a Cambridge è stata in prima pagina nelle ultime settimane, visto che la Gran Bretagna è diventato il primo Paese ad approvare il suo vaccino contro il COVID-19 per l’utilizzo il 30 dicembre. Diversi altri Paesi, tra cui India e Messico, hanno seguito le orme del Regno Unito e hanno approvato il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca che ha sviluppato in collaborazione con l’Università di Oxford.

La Thailandia ordina altri 35 milioni di dosi del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca

Martedì il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha ha anche rivelato in una dichiarazione che il Paese del sud-est asiatico aveva ordinato altri 35 milioni di dosi del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca. La Thailandia ha ora ordinato 63 milioni di dosi del vaccino in totale.

Pubblicando i risultati preliminari del suo studio in fase avanzata, AstraZeneca aveva dichiarato a novembre che il suo vaccino era efficace in media al 70% per i pazienti affetti da COVID-19. Quando somministrato in due dosi intere ad almeno un mese di distanza, l’efficacia del suo vaccino era del 62%. Ma i pazienti che ricevono mezza dose seguita da una dose completa dopo un mese hanno mostrato un’efficacia di un 90% molto più ampio.

Lo scorso anno AstraZeneca ha registrato un andamento leggermente negativo in borsa con un calo annuo di oltre il 5%. Al momento, la società è quotata a di 97,82 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 53,17.

