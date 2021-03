(ANSA) – VERONA, 30 MAR – I vini come specchio delle

eccellenze del territorio. È l’obiettivo della ‘Guida ai Vini di

Verona – Top 100’, edizione 2022, che il gruppo editoriale

Athesis, in collaborazione con Mediawine, ha voluto confermare

nell’anno più difficile della promozione dei vini e dell’Italian

food. Il legame tra il quotidiano L’Arena e il territorio si

rinsalda in questa sesta edizione della Guida top 100, che dalle

colline al lago racconterà il meglio della produzione vinicola

della provincia scaligera: dai grandi rossi della Valpolicella,

che faranno la parte del leone, al Bardolino, dalle

denominazioni del Garda, al Soave, dal Lugana alle Igt. Un

vademecum di calici per gli esperti e per i semplici

appassionati, che vedrà in gara tutti i Consorzi e le Cantine

del Veronese.

Il via alla Guida, che completerà il percorso di

pubblicazione ad ottobre, è stato dato oggi con la presentazione

online del progetto editoriale, introdotto dal direttore di

Publiadige, Marcello Galletti, e del direttore de L’Arena,

Maurizio Cattaneo. Il 2021 sarà l’anno della resilienza al Covid

e la Guida ai vini veronesi, è stato sottolineato, è il modo con

il quale il gruppo Athesis vuol dare il suo contributo, mettendo

a disposizione tutti gli strumenti utili – dal giornale, alla

tv, alla radio e i social – per aiutare la ripresa. “Fare da

regia del territorio in questi momenti ci inorgoglisce – ha

detto Cattaneo – È stato un anno passato in trincea, ma forse si

inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Credo che Verona

vitivinicola possa uscire più forte rispetto al passato, perchè

sempre sarà sempre più la qualità a fare la differenza nella

nuova normalità: l’innovazione, la qualità, il rapporto con la

terra”. In questo senso, ha aggiunto Cattaneo “la Guida dei vini

può diventare la vetrina di questa qualità e della ripresa, lo

specchio della Verona che riparte”. (ANSA).



