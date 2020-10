(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Avvio in forte calo in Borsa per

Atlantia mentre Cdp si è fatta ufficialmente avanti insieme ai

fondi Blackstone e Macquarie per rilevare l’88,06% di Autostrade

per l’Italia. Il titolo lascia sul terreno il 3% a 14,83 euro.

(ANSA).



