(ANSA) – ROMA, 23 APR – Il consiglio di amministrazione di

Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai,

ha deliberato di riconvocarsi in tempo utile per le necessarie

determinazioni in ordine all’offerta vincolante per l’acquisto

dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da

Atlantia in Autostrade per l’Italia presentata dal consorzio

formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Advisors e

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

