(ANSA) – MILANO, 10 AGO – Luigi Mazzola, da ingegnere della

Ferrari a imprenditore con Social Self Driving, una start up

fondata insieme a Francesco Zanazzi e Guido Ciapponi, esperti di

ecommerce e marketing digitale. Fondata il 23 luglio e ospitata

presso l’incubatore ComoNext guarda al mercato della guida

autonoma per farlo diventare ‘sartoriale’ e social. Sfruttando i

sistemi hardware e software di guida autonoma pre-esistenti sul

veicolo sta sviluppando (il brevetto è già registrato) un

sistema per registrare il proprio stile di guida e poi renderlo

social, condividendolo con altri utenti o acquistare da un

catalogo apposito lo stile di guida del proprio pilota

professionista preferito.

“Con Social Self Driving possiamo personalizzare la nostra

auto a guida autonoma ed insegnarle a comportarsi come se alla

guida ci fossimo noi. Oppure potremmo farle replicare lo stile

di guida del nostro idolo – spiega l’ingegner Luigi Mazzola che

sta cercando investitori con un primo round di finanziamento e

si rivolge anche a case automobilistiche, piloti professionisti,

istruttori di guida sicura e influencer che possono creare il

proprio programma e venderlo sul marketplace di Social Self

Driving. (ANSA).



