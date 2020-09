(ANSA) – ROMA, 25 SET – “Il governo non è disponibile a

dilazionare per un tempo infinito”. Così il ministro delle

Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli circa i tempi

per chiudere la partita sul futuro di Autostrade per l’Italia.

.”Su Cdp e Atlantia ritengo di non dover entrare perché io sono

il concedente, una parte terza. Credo che Cdp nell’ambito della

sua autonomia stia portando avanti una trattativa rigorosa anche

nel rispetto degli obiettivi che la stessa Atlantia si è data”

ha poi aggiunto. Il 14 luglio Atlantia e Autostrade hanno “scritto cose molto precise in due lettere sulle quali abbiamo

discusso per molte ore in consiglio dei ministri” ha ricostruito

il ministro “Le conseguenze di quelle lettere – ha proseguito –

sono stati due tavoli, uno al Mit per l’atto transattivo sulla

concessione e l’altro con Cdp per l’operazione societaria per

determinare l’uscita di Atlantia dalla composizione societaria

di Aspi. Questi due obiettivi, che sono stati fissati in quelle

due comunicazioni al governo, credo che debbano essere

raggiunti, anche in coerenza con le dichiarazioni che Atlantia

ha fatto. Ed è su questi due obiettivi che il governo aveva dato

il via libera di tipo politico”. Quanto su Alitalia De Micheli

ha detto che: “Il decreto è pronto, è questione di giorni, c’è

stato un problema applicativo che abbiamo risolto”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram