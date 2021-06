Le azioni di Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) si sono indebolite rispetto ai loro massimi record sopra gli $80 registrati nel febbraio 2021 e il prezzo attuale è di circa $57. Il rischio di un ulteriore calo non è ancora terminato e se il mercato azionario statunitense entrasse in una fase di correzione più significativa, il prezzo del titolo potrebbe essere a livelli molto più bassi.

Analisi fondamentale: Twitter ha svelato un servizio in abbonamento tanto atteso “Twitter Blue”

Le azioni di Twitter continuano a essere scambiate al di sotto del livello di resistenza di $60 nella prima settimana di negoziazione di giugno, anche se la società ha riportato risultati del primo trimestre migliori del previsto ad aprile. Le entrate totali sono aumentate del 28,8% su base annua a 1,04 miliardi di dollari, mentre l’EPS GAAP è stato di $0,08 (stima battuta di $0,10).



Twitter ha terminato il primo trimestre con 199 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU) e la società ha iniziato il secondo trimestre in una posizione forte. La società prevede che le entrate saranno comprese tra 980 milioni e 1,08 miliardi di dollari nel secondo trimestre, mentre la perdita operativa GAAP dovrebbe essere compresa tra 170 e 120 milioni di dollari, per lo stesso periodo.

La notizia positiva è che Twitter ha presentato un servizio di abbonamento tanto atteso “Twitter Blue”, il servizio è stato lanciato attualmente in Canada e Australia e arriverà negli Stati Uniti entro la fine dell’anno a $2,99 al mese.

“Ora puoi rivedere e ricontrollare il tuo Tweet prima che sia visibile ai tuoi follower su Twitter! Gli abbonati possono anche organizzare i tweet con segnalibri in cartelle e trasformare i thread lunghi in un testo lungo di facile lettura”, ha riferito Twitter.

La società ha anche presentato di recente un’opzione Tip Jar, un modo per inviare pagamenti sotto forma di “mance” ad altri account integrati nell’esperienza dell’applicazione. In questo modo, gli utenti possono dare mance agli account utilizzando il loro servizio di pagamento preferito, ma finora solo gli account limitati possono ricevere mance (solo creatori, giornalisti, esperti e organizzazioni non profit).

Il mese scorso, ARK Investment Management ha annunciato di aver acquistato 1.007.889 azioni di Twitter poiché vede questa società ben posizionata per il successo nel 2021. Twitter è in una buona posizione per far crescere la propria attività, ma con una capitalizzazione di mercato di 45,51 miliardi di dollari, questo titolo non è sottovalutato e il rapporto rischio/rendimento non è abbastanza buono per gli investitori “value”.

Twitter è scambiato a più di ottanta volte l’EBITDA del 2020, il valore contabile per azione è inferiore a $10, la società non ha mai dichiarato o pagato dividendi in contanti e al momento ci sono migliori opportunità di investimento a lungo termine.

Analisi tecnica: $50 rappresenta un livello di supporto molto forte

Se il prezzo supera i $65, sarebbe un segnale per scambiare azioni e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai $70. L’aumento sopra i $70 supporta la continuazione del trend rialzista per le azioni Twitter, ma se il prezzo scendesse sotto i $50, sarebbe un forte segnale di “vendita”.

In sintesi

Twitter è in una buona posizione per far crescere la propria attività, ma questo titolo non è sottovalutato e al momento ci sono migliori opportunità di investimento a lungo termine. L’attuale rapporto rischio/rendimento non è abbastanza buono per gli investitori “value” e se il prezzo scende al di sotto del supporto di $50, il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno a $40.