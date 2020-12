Le azioni Verizon sono la scelta giusta per qualsiasi investitore che cerca un reddito da dividendi sicuro.

Verizon ha pagato più di $29 miliardi di dividendi ai suoi azionisti negli ultimi tre anni.

Guggenheim ha ribadito la sua valutazione di acquisto su Verizon con un obiettivo di prezzo a 66$.

Le azioni Verizon Communications (NYSE: VZ)

hanno trovato un forte supporto sopra il livello di 56$, ma il prezzo non è ancora in grado di stabilizzarsi sopra la resistenza di 60$. Questa società ha un profilo di rischio/rendimento positivo e le azioni Verizon sono la scelta giusta per qualsiasi investitore che cerca un reddito da dividendi sicuro.

Verizon Communications è una società multinazionale americana di telecomunicazioni che offre prodotti e servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento. Questa è una società stabile con una buona posizione sul mercato e le azioni Verizon sono una buona scelta per qualsiasi investitore che cerca un reddito da dividendi sicuro.

Il rapporto di pagamento dei dividendi è aumentato dal 61,5% al 68,5% negli ultimi anni e, al prezzo corrente delle azioni, il rendimento dei dividendi è di circa il 4%. Nonostante il difficile contesto pandemico, il dividendo rimane al sicuro e potrebbe essere ancora più grande in futuro.

Le azioni di Verizon potrebbero essere una buona opzione di investimento e la maggior parte degli analisti finanziari si aspetta che il suo prezzo aumenti considerevolmente nei prossimi anni. Verizon ha pagato più di $29 miliardi di dividendi ai suoi azionisti negli ultimi tre anni e il quadro tecnico implica che il prezzo delle azioni potrebbe stabilizzarsi sopra i 60$ entro la fine di dicembre.

Verizon ha riportato i risultati del terzo trimestre alla fine di ottobre; il fatturato totale è diminuito del 4,1% su base annua a $31,5 miliardi, mentre il GAAP EPS del Q3 è stato di 1,05$. Le entrate totali sono diminuite al di sopra delle aspettative (-$100 milioni), ma la società ha aumentato le sue previsioni per l’anno fiscale 2020.

Verizon gestisce sei laboratori 5G negli Stati Uniti e uno a Londra e, secondo le ultime notizie, la società ha attivato il servizio 5G Ultra Wideband presso i SAP Lab di Palo Alto per creare soluzioni 5G. L’azienda ha anche lanciato nuovi piani wireless per le piccole imprese a partire da 30$ per linea con dati 4G LTE “illimitati”.

“Siamo passati rapidamente dal proof of concept alla disponibilità commerciale e ora alla scalabilità per i nostri clienti aziendali. Le prestazioni senza precedenti della banda ultralarga 5G non sono solo un investimento per la crescita; è un passaggio fondamentale nella trasformazione digitale dei nostri clienti”, ha affermato Verizon CEO aziendale Tami Erwin.

Questa società ha un profilo di rischio/rendimento positivo e alcuni analisti affermano addirittura che la valutazione attuale è a uno sconto “storico” rispetto al mercato. JP Morgan ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 61$, mentre Guggenheim ha ribadito il suo rating di “acquisto” con un obiettivo di prezzo a 66$ (che implica un rialzo del 10%).

Analisi tecnica: 60$ rappresenta il primo livello di resistenza

Fonte dei dati: tradingview.com

Quando guardiamo il grafico sopra (periodo di un anno), possiamo vedere che il prezzo di questo titolo si è indebolito scendendo da 62$ a 50$ e il prezzo attuale è di circa 59$. I livelli di supporto importanti sono 56$ e 54$, mentre invece 60$ e 62$ rappresentano i livelli di resistenza.

Se il prezzo scende nel prossimo periodo, ogni prezzo compreso tra 50$ e 55$ potrebbe essere una buona opportunità per investire in azioni Verizon Communications. D’altra parte, se il prezzo salta sopra il livello di resistenza di 60$, il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno a 62$.

In sintesi

Verizon Communications ha un profilo di rischio/rendimento positivo e questo titolo rappresenta un’ottima opportunità per qualsiasi investitore alla ricerca di un reddito da dividendi sicuro. Il quadro tecnico implica che il prezzo delle azioni potrebbe stabilizzarsi sopra i 60$ entro la fine di dicembre. Tuttavia, se il prezzo scende nelle prossime settimane, ogni prezzo compreso tra 50$ e 55$ potrebbe essere una buona opportunità per investire in azioni Verizon Communications.

