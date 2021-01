Baker Hughes Co. (NYSE: BKR) ha registrato una perdita rettificata a sorpresa nel quarto trimestre fiscale. La società, tuttavia, giovedì ha registrato entrate che hanno superato le previsioni degli analisti nonostante la pandemia di Coronavirus in corso che finora ha infettato più di 25 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 416mila morti.

Baker Hughes ha aperto in ribasso di oltre il 2% giovedì, ma ha

recuperato l’intera perdita intraday nell’ora successiva. La società con sede a Houston è ora scambiata 16,77 sterline per azione. Clicca qui per avere maggiori informazioni su come investire nel mercato azionario.



In notizie separate dagli Stati Uniti, Travelers Companies Inc. ha dichiarato giovedì che il suo profitto è salito a 960 milioni di sterline nel quarto trimestre fiscale.

Risultati finanziari del Q4 di Baker Hughes rispetto alle stime degli analisti

Baker Hughes ha affermato che il suo utile netto è stato di 476,14 milioni di sterline nel quarto trimestre, il che si traduce in 66,35 penny per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, aveva registrato un utile netto di 35 milioni di sterline o 5,10 penny per azione.

Adeguato per gli elementi una tantum, tuttavia, la società di prodotti e servizi per i giacimenti petroliferi ha riportato 5,10 penny di perdita per azione rispetto alla cifra di un anno fa di 19,69 penny di utili per azione. In termini di entrate, Baker Hughes ha notato 4,01 miliardi di sterline nell’ultimo trimestre, il che rappresenta un calo del 13% su base annua.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato inferiore di 3,95 miliardi di sterline nel quarto trimestre. La loro stima per gli utili per azione rettificati era di 12,40 penny. Secondo la società, le entrate derivanti dalle attrezzature per giacimenti petroliferi hanno mancato le stime nel quarto trimestre. Tutti gli altri segmenti hanno registrato ricavi migliori delle attese nell’ultimo trimestre.

I commenti dell’amministratore delegato, Lorenzo Simonelli

L’amministratore delegato, Lorenzo Simonelli, ha commentato giovedì il rapporto sugli utili e ha dichiarato:

“Nonostante un anno incredibilmente impegnativo per il settore nel 2020, abbiamo generato oltre 364,58 milioni di sterline in free cash flow, prenotato 4,67 miliardi di sterline in ordini TPS ed eseguito il nostro sostanziale programma di ristrutturazione e riduzione dei costi. Mentre guardiamo al 2021, siamo cautamente ottimisti sul fatto che l’economia globale e la domanda di petrolio inizieranno a riprendersi dall’impatto della pandemia globale”.

Baker Hughes ha avuto un andamento piuttosto negativo nel mercato azionario lo scorso anno, con un calo annuo di circa il 20%. Al momento, la società americana di servizi industriali internazionali è quotata a 17,28 miliardi di sterline.

