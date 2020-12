(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Stefano Lucchini, Chief Institutional

Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è

stato nominato Presidente della Fondazione per l’Educazione

finanziaria costituita dall’Abi. Lo ha deciso il cda che ha

anche riconfermato Corrado Sforza Fogliani, Presidente di

Assopopolari, per la carica di Vicepresidente della Fondazione.

Compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione della FEduF, in

carica per il prossimo triennio: Mauro

Buscicchio, DirettoreGenerale della Banca Popolare Pugliese; Andrea Cecchini,Managing Director e Country Head Italy, di RBC Investor ServicesBank; Matteo Cidda, Responsabile della Comunicazione del BancoBPM; Maurizio Giglioli, Vicedirettore Centrale, Head StrategicMarketing & Planning di Credem; Anna Grosso, CondirettoreGenerale di Banca Sella; Claudia Segre, Presidente GlobalThinking Foundation; Eugenio Tangerini, Responsabile delServizio External Relation and Corporate Social Responsibilitydi BPER.Il Collegio dei Partecipanti della Fondazione ha inoltreformalmente eletto il Collegio dei Revisori presieduto dal MarcoBormetti, Dottore Commercialista indicato da Creval e compostodal Massimo Mossino, Direttore Generale di Biver Banca (GruppoCassa di Risparmio di Asti) e dal Antonio D’Elia, CFO Banca diCredito Popolare. “L’educazione finanziaria rappresenta non solouno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonioeconomico individuale e sociale, ma un diritto di cittadinanzain qualche modo richiamato dalla stessa Costituzione italiana. –ha dichiarato Stefano Lucchini, neo Presidente della FEduF –Confido che l’azione della Fondazione, espressione dell’impegnoprofuso dalle banche per la crescita della cultura economicadegli italiani, possa divenire sempre più catalizzante rispettoai soggetti privati attivi in questo ambito, ponendosi come unfil rouge che colleghi le tante esperienze di successo in unagrande azione di sistema. Nell’assumere questo nuovo incarico –ha continuato Lucchini – desidero ringraziare, a nome delConsiglio di Amministrazione, il Prof. Andrea Beltratti, che hapresieduto la FEduF dalla sua nascita, guidandola con successonella sua fase di crescita e consolidamento.” (ANSA).

Fonte Ansa.it

