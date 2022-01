(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Fumata nera tra Abi e sindacati sulle

nuove regole per l’ingresso della clientela nelle filiali delle

banche: “C’è ancora una forte distanza – scrivono in una nota

unitaria i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,

Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Nino

Baseotto, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto – in merito alla

gestione dell’accesso in banca con le nuove disposizioni del

Governo, che prevedono la presentazione del Green Pass da parte

della clientela. Siamo di fronte a una situazione nuova che

richiede disposizioni chiare e concordate. La mancanza di un

accordo sarebbe un segnale negativo da parte delle banche e

creerebbe situazioni non omogenee, non regolate e il rischio di

creare caos nella erogazione di un servizio essenziale per il

Paese”. Un nuovo incontro è previsto per domani.

Secondo i sindacati “le proposte datoriali sono del tutto

irricevibili, non coerenti con la richiesta di garantire i

lavoratori rispetto a penalizzazioni in termini operativi e professionali e a rischi di fronte a situazioni fuori

controllo”.

L’incontro ha visto la conferma delle disponibilità e

convergenze rispetto all’applicazione di misure di contenimento

del contagio nelle banche, a partire dal ripristino di tutte le

misure di prevenzione (distanziamento, areazione, sanificazione,

gel disinfettante per le mani, mascherine FFP2, ecc.), dal

ricorso al lavoro agile e dalla sospensione delle attività di

formazione in presenza e delle trasferte.

Nell’incontro di domani – affermano – “ci attendiamo

proposte che dimostrino la reale volontà delle banche di gestire

questa complessa situazione valorizzando il contributo che i

lavoratori bancari dimostrano quotidianamente, dall’inizio

dell’emergenza, con pesanti sacrifici professionali, personali e

rischi per

la salute propria e dei loro cari”. (ANSA).



Fonte Ansa.it