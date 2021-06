Jim Bunn, responsabile delle azioni globali e dell’investment banking di Raymond James Financial, è stato intervistato alla CNBC per discutere le prospettive per le società di acquisizione a scopo speciale (SPAC).

Tramite una SPAC, nota anche come black-check company, una società diventa pubblica tramite una IPO per raccogliere fondi con l’unico scopo di acquisire un’altra società e non ha alcuna attività commerciale esistente.



Dopo aver attirato flussi di fondi record, le SPAC hanno iniziato a ricevere un controllo normativo e anche alcuni importanti investitori stanno sollevando preoccupazioni su questi veicoli di investimento. Ray Dalio, Co-Chief Investment Officer e Co-Chairman di Bridgewater Associates, ha dichiarato quanto segue riguardo al recente boom delle SPAC:

“Le SPAC come veicoli di investimento sono inclini alla mentalità delle bolle”.

Ma Bunn crede che le SPAC non spariranno, quindi diamo un’occhiata a quello che ha detto.

Le SPAC sono qui per restare

“Penso che ciò che sta accadendo nel mercato delle SPAC sia prevedibile ogni volta che si ha innovazione nei mercati finanziari. Puoi guardare indietro alle obbligazioni ad alto rendimento negli anni ’80 o alle IPO su internet negli anni ’90, dove hai un ciclo da attraversare”, ha spiegato Bunn. “Le SPAC hanno vantaggi per le aziende e per gli investitori e alla fine saranno qui per restare”.

Ha inoltre aggiunto che le IPO hanno raggiunto il picco di circa 100 a marzo e sono tornate a 10 in aprile.

A differenza delle IPO tradizionali, le SPAC non devono emettere nuove azioni quando prendono una società privata pubblica, il che protegge i primi investitori della società privata dalla diluizione. Dopo che una SPAC diventa pubblica, deve trovare una società entro i prossimi due anni, in caso contrario deve restituire i soldi raccolti agli investitori.

Ci sono 400 SPAC attualmente quotate in borsa che stanno attivamente affinché le aziende vengano quotate e la maggior parte di loro dovrà trovare i propri obiettivi entro la fine del 2022, secondo Bunn.

Registrare le operazioni di fusione e acquisizione

Bunn ha anche discusso del numero record di operazioni di fusione e acquisizione avvenute a livello globale.

Ha detto che il mercato globale delle fusioni e acquisizioni è cresciuto per tre trimestri consecutivi. Gli ultimi due trimestri sono stati i trimestri M&A più attivi in tre anni. Il Q4 dello scorso anno è stato un trimestre record di tutti i tempi negli Stati Uniti e il primo trimestre del 2021 è stato un trimestre record per M&A in Europa.