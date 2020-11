(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Il Banco Alimentare ha scelto

Epipoli, gruppo fintech italiano specializzato nelle carte

prepagate, nei sistemi di engagement e di couponing, per

sviluppare una ‘charity card’ e rendere la Colletta Alimentare

digitale.

“In un momento difficile per molte famiglie italiane e in un

periodo dove fare la spesa è diventato pericoloso, per garantire

la continuità di questa ricorrenza tutelando la sicurezza

Advertisements

di chidona e di chi riceve, la Charity Card consentirà a ogniconsumatore di donare parte della propria spesa semplicementeacquistando la carta nel proprio supermercato di fiducia oonline” spiega una nota.Nel 2019 la Giornata della Colletta Alimentare, chequest’anno cadrà il prossimo 28 novembre, ha coinvolto circa13.000 supermercati in tutta Italia. Sono state raccolte 8.100tonnellate di beni alimentari, l’equivalente di 16.200.000pasti. Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal BancoAlimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, èstato distribuito a circa 7.500 strutture caritative cheassistono oltre 1,5 milioni di persone.“Abbiamo deciso di modificare la forma della CollettaAlimentare di quest’anno, affinché si potesse svolgere in tuttasicurezza, – afferma Giovanni Bruno, presidente della FondazioneBanco Alimentare Onlus. La sostanza della Colletta, però restala stessa, e questo anche grazie al lavoro di Epipoli, che ciaiuta a portarla avanti anche in una situazione così critica.Oggi più che mai è infatti importante riuscire a dare un aiuto achi ha bisogno, e non potevamo permettere che le difficoltàattuali ci fermassero. Abbiamo scelto di trasformare gliostacoli presenti in un’occasione per avvicinarci a soluzioniinnovative che potranno esserci utili anche in futuro”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram