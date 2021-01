Bank of America Corp. (NYSE: BAC) ha dichiarato martedì che i suoi profitti nel quarto trimestre fiscale hanno superato le stime degli analisti. Ma i ricavi, ha aggiunto, hanno mancato le stime poiché il segmento dei mercati globali ha registrato prestazioni inferiori alle attese nel quarto trimestre.

Martedì, le azioni della Bank of America sono scese di quasi l’1,5% nel trading pre-mercato. Il titolo è attualmente scambiato

Advertisements

Advertisements

a 24 sterline per azione contro un minimo di 13,25 sterline per azione di marzo 2020.



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Risultati finanziari del Q4 di Bank of America Corp rispetto alle stime degli analisti

Bank of America ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di 4,04 miliardi di sterline, che si traduce in 43,36 penny per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il suo utile netto è stato di 5,14 miliardi di sterline o 54,38 penny per azione. Martedì la banca d’investimento ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni da 2,13 miliardi di sterline.

Con 14,77 miliardi di sterline, il fatturato totale nel quarto trimestre è stato inferiore del 10,1% rispetto allo scorso anno. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato superiore a 15,12 miliardi di dollari. La loro stima per l’utile per azione era inferiore a 40,42 penny. Nel trimestre precedente, Bank of America Corp aveva registrato un calo del 10,8% dei suoi ricavi.

La multinazionale americana ha affermato che il suo reddito netto ha registrato un calo su base annua del 15,5% nell’ultimo trimestre, ma è comunque stato leggermente superiore alle previsioni degli analisti. Anche i ricavi dei servizi bancari al consumo hanno superato le stime nonostante un calo del 13,4% anno su anno. I ricavi dei mercati globali, d’altro canto, sono aumentati del 14,1% ma hanno comunque mancato le aspettative.

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Bank of America

Altre figure importanti nel rapporto sugli utili di Bank of America di martedì includono un aumento del 30% dei ricavi delle azioni e una diminuzione del 5% dei ricavi FICC (reddito fisso, valute e commodities). I ricavi del segmento della ricchezza globale e della gestione degli investimenti hanno registrato un calo che ha corrisposto alle previsioni, mentre i ricavi bancari globali si sono contratti meno di quanto previsto dagli analisti.

Il CEO, Brian Moynihan, ha commentato l’aggiornamento trimestrale martedì e ha dichiarato:

“Nel quarto trimestre, abbiamo continuato a vedere segnali di ripresa, guidati dall’aumento della spesa per i consumatori, dalla stabilizzazione della domanda di prestiti da parte dei nostri clienti commerciali e da mercati e attività di investimento forti”.

La scorsa settimana la Bank of America Corp. ha interrotto la decisione di spesa del comitato di azione politica. L’anno scorso la banca d’investimento ha registrato un andamento piuttosto negativo sul mercato azionario, con un calo annuo di circa il 15%. Al momento è quotata a 830 milioni di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 16,31.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram