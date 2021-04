Le azioni della Bank of America (NYSE: BAC) vengono scambiate vicino a livelli record e finché il prezzo è superiore a $35, non vi è alcun rischio di inversione di tendenza. Bank of America prevede un 2021 di successo e, secondo le ultime notizie, ha acquisito Axia Technologies, società tecnologica e di pagamento per l’assistenza sanitaria.

Analisi fondamentale: Bank of America ha acquisito Axia Technologies

Le azioni della Bank of America sono aumentate di oltre il 30% dall’inizio dell’anno 2021 e il prezzo attuale delle azioni è di circa $39. Questa banca ha dimostrato la sua stabilità durante la pandemia di Covid-19 e, nel tentativo di espandere le offerte di pagamento per i clienti sanitari, Bank of America ha acquisito Axia Technologies.



“Stiamo aggiungendo un team di talento che porta grande esperienza e tecnologia nel settore e siamo entusiasti di farli entrare a far parte di Bank of America. Abbiamo una visione condivisa di fornire ai clienti la migliore tecnologia per soddisfare le loro esigenze di pagamento. Lavorando insieme, possiamo sfruttare la nostra esperienza e capacità congiunte per fornire una gamma completa di soluzioni di pagamento e regolamento ai nostri clienti in ambito sanitario e ai rispettivi pazienti”, ha affermato Mark Monaco, responsabile dei pagamenti aziendali presso Bank of America.

I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma è importante dire che questa acquisizione accelererà ulteriormente la capacità della banca di servire questo importante segmento. Bank of America continua a muoversi nella giusta direzione, l’utile dovrebbe crescere nei prossimi trimestri e il suo dividendo resta sicuro.

Oppenheimer ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $45 su Bank of America poiché vede questa banca ben posizionata per ottenere successo nel 2021 e, soprattutto, oltre. Oppenheimer ha anche riferito che Bank of America è “ampiamente attraente rispetto al mercato” e si aspetta che le azioni bancarie potrebbero avanzare ancora di più nelle prossime settimane.



Analisi tecnica: le azioni Bank of America vengono scambiate vicino a livelli record

Wall Street rimane “rialzista” su Bank of America in quanto la vede ben posizionata per il successo nel 2021 e le azioni della banca continuano a essere scambiate in una zona di acquisto. Le azioni Bank of America potrebbero avanzare al di sopra del livello di resistenza di $45 questo aprile. Tuttavia, se il mercato azionario statunitense entrasse in una fase di correzione più significativa, il prezzo delle azioni potrebbe scendere a livelli molto più bassi.

Fonte dei dati: tradingview.com

I livelli di supporto critici sono $35 e $30, mentre invece $45 e $50 rappresentano i livelli di resistenza importanti. Se il prezzo supera i $45, sarebbe un segnale per investire in azioni Bank of America, e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai $47, ma se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di $35, sarebbe un segnale di “vendita” deciso.

In sintesi

Le azioni della Bank of America vengono scambiate vicino a livelli record e finché il prezzo è superiore a $35, non vi è alcun rischio di inversione di tendenza. Questa banca ha dimostrato la sua stabilità durante la pandemia di Covid-19 e Oppenheimer ha alzato il suo target price sulle azioni di questa banca a $45.

