(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Nel 2019 la spesa per la gestione di

un conto corrente è cresciuta di 1,6 euro rispetto all’anno

precedente, attestandosi a 88,5 euro ma con un aumento più forte

per quelli online (5,9 euro, 0,2 nel 2018). E’ quanto afferma

l’indagine svolta dalla Banca d’Italia su 12.705 conti correnti

bancari e 900 conti correnti postali e 698 conti on line non



