(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Cala, nel 2020,l l’utile netto della

Banca d’Italia, sceso a 6,3 miliardi, 2 in meno rispetto al

2019, a causa “dei maggiori interessi negativi sulle operazioni

di rifinanziamento e della flessione dei rendimenti dei titoli

in euro e in valuta”. E’ quanto afferma il governatore Ignazio

Visco all’assemblea dei partecipanti al capitale secondo cui

l’istituto centrale destinerà allo Stato 5.906 milioni

dell’utile che, in aggiunta a imposte di competenza per 1.409

milioni, porterebbero le somme complessivamente destinate allo

Stato a circa 7.315 milioni.

Le misure varate dalle banche centrali dell’Eurosistema

riunite nella Bce contro la pandemia Covid hanno fatto crescere

ancora di più il bilancio della Banca d’Italia. Come afferma il

governatore Visco all’assemblea dei partecipanti “la dimensione

raggiunta dalle attività a fine 2020 è senza precedenti: il

totale di bilancio ha sfiorato i 1.300 miliardi, 336 in più

rispetto allo scorso anno”. (ANSA).



