Il governo cinese ha represso la Alibaba Group Holdings Ltd (NYSE: BABA) quest’anno, provocando un enorme colpo al titolo, con azioni ancora in calo di circa il 40% rispetto ai massimi da inizio anno. Ma Barclays afferma che ora è il momento di comprare BABA poiché il titolo è destinato a riprendersi completamente.

In una nota di mercoledì, Jiong Shao di Barclays ha assunto la copertura di Alibaba con un rating “sovrappeso” e un obiettivo di prezzo di 275 dollari che rappresenta un rialzo del 67% da qui.

La chiamata rialzista si basa sull’idea che la Cina sia la seconda più grande economia al mondo che rende i suoi titoli tecnologici semplicemente “troppo importanti per essere ignorati”. Shao è convinto che Pechino voglia rendere i suoi colossi tecnologici “più forti, non più deboli”.

È quindi positivo anche su un sacco di altri titoli cinesi, tra cui Baidu, Pinduoduo e Sea Ltd.

Su “Halftime Report” della CNBC, Brenda Vingiello di Sand Hill Global Advisors ha parzialmente concordato con la chiamata rialzista con l’avvertenza che gli investitori devono valutare adeguatamente la loro posizione nei titoli tecnologici cinesi.

Il governo cinese è ancora molto impegnato a sostenere le sue aziende private e lo vede come un importante motore di crescita per il futuro della loro economia. In questo mondo in cui le valutazioni sono estese per molte società tecnologiche in rapida crescita, è un’area che presenta alcune opportunità.