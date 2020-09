(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Il consiglio direttivo ha discusso

l’apprezzamento dell’Euro ma il tasso di cambio non è un target

della nostra politica monetaria”. Lo ha detto la presidente

della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva

alla riunione del board, sottolineando però che la Bce

monitorerà con “attenzione” la situazione per quanto riguarda

gli effetti sull’inflazione. La Lagarde ha poi aggiunto come sia “molto probabile che useremo

l’intera dotazione del Pepp” ma che “non abbiamo discusso di

nessuna

estensione” del programma. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram