(ANSA) – ROMA, 22 LUG – La Bce sarà “paziente” , “nessuno di

noi vuole una prematura stretta” della politica monetaria. Lo

afferma la presidente Christine Lagarde al termine della

riunione del board.

La ripresa dell’economia dell’eurozona è in marcia ma la

pandemia continua a rappresentare un’ombra”, ha detto, aprendo

la conferenza stampa a seguito della riunione che ha lasciato

invariati e tassi e rivisto la forward guidance. I rischi sulle

prospettive dell’Eurozona “sono ampiamente bilanciati” ha detto

poi puntualizzando che l’outlook dipende dall’andamento della

pandemia e delle vaccinazioni .

Per la ripresa – ha aggiunto – c’è ancora molta strada da

fare, ma il piano Ngeu riveste “un ruolo chiave” . Riguardo

all’inflazione, Lagarde ha affermato che si prevede che “aumenterà ancora per poi diminuire nel 2022” (ANSA).



Fonte Ansa.it