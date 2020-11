(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Un ritiro prematuro degli aiuti

all’economia europea per fronteggiare lo shock pandemico, dalle

garanzie sui prestiti alle moratorie, “potrebbe bloccare la

ripresa, trasformando i problemi di liquidità delle aziende

osservati agli inizi della pandemia in problemi di solvibilità”.

Il monito arriva dalla Banca centrale europea nel suo Rapporto

sulla stabilità finanziaria, che individua nell’esposizione di

banche e bilanci pubblici al

debito delle aziende il nodo piùcritico: per le banche dell’Eurozona “un ritiro prematuro dellegaranzie governative e delle moratorie potrebbe portareun’ulteriore ondata di perdite”.Secondo il rapporto, Olanda e Italia sono i “più esposti a un ‘cliff effect’ nel 2021”, cioè allo shock che arriverebbe da uncalo improvviso e amplificato delle misure di sostegno pubblico.In particolare in Italia “il venir meno sostanzialmentesimultaneo di gran parte delle moratorie sui prestiti, deglischemi di cassa integrazione (legata al blocco deilicenziamenti, ndr) e degli aiuti diretti indicherebbe un calosostanziale dei meccanismi di sostegno all’economia nel 2021”.Luis De Guindos, vicepresidente della Bce, avverte che “lastrada è ancora lunga e le autorità dovranno prendere decisionidifficili se estendere, e in che modo farlo, gli interventi ealla fine su come gestire il debito che questi creano”- (ANSA).

