«Ancora brutte notizie per il comparto dell’ospitalità a tavola. I contributi a fondo perduto, previsti in automatico dal decreto Sostegni bis, non sono ancora partiti. Nessun pagamento è stato ancora erogato. L’ho denunciato ieri e lo ribadisco oggi, perché il tempo corre e le aziende falliscono. Ma c’è di più, purtroppo. Totalmente esclusi dal Sostegni bis gli esodati dei precedenti decreti e le newco aperte dal 1° maggio 2019. Se non bastasse, il bonus filiera della ristorazione è fermo. È una situazione che lascia ben poco spazio ai commenti. Per il settore Horeca, scelto come capro espiatorio e colpito da astruse e penalizzanti restrizioni non supportate da riscontri scientifici, non c’è mai pace. Questa è la triste realtà. Contributi e bonus rappresenterebbero una boccata d’ossigeno per tanti piccoli imprenditori che stanno cercando di ripartire. E invece: chi li ha visti?».

Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.