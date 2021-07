«Siamo di fronte all’ennesima scelta ipocrita che colpisce, discrimina e sacrifica sempre di più il settore dell’ospitalità a tavola, già fortemente penalizzato da mesi di scelte assurde. In questo senso, MIO Italia è intervenuto presso i partiti scettici nei confronti del green pass nei ristoranti, cioè Lega e 5Stelle, evidenziando l’ulteriore danno che si profila per il comparto Horeca», ha spiegato Paolo Bianchini .

«Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo. Il comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) continua a essere il capro espiatorio anche per il periodo estivo. Parte del Governo vuole costringere baristi e ristoratori a compiere la selezione dei clienti all’ingresso dei locali, lasciando però libero accesso su autobus e metropolitane. È molto singolare che i focolai, a detta degli esperti, nascano nei ristoranti ma non nei luoghi dove le persone sono accalcate da sempre al chiuso, senza controllo del ricambio d’aria, cioè nei mezzi pubblici».

