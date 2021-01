(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Una raccolta di 12,8 milioni di euro

in 4 anni da 29 startup è il bilancio del progetto di BioUpper

4, la prima piattaforma italiana dedicata alle Scienze della

Vita, promossa da Novartis e Fondazione Cariplo con la

partecipazione di IBM e la collaborazione di Cariplo Factory. La

piattaforma ha tenuto l’investor day che ha favorito l’incontro

di 9 startup con

20 investitori.BioUpper, nata nel 2015 per sostenere i migliori progettiimprenditoriali relativi alle Life Sciences, ha ricevuto – neisui 5 anni di attività – oltre 500 nuove progettualità esupportato un totale di 40 startup, attraverso percorsi diempowerment, accelerazione e accompagnamento al mercato, conl’obiettivo di stimolare l’innovazione del settore in Italia, inuna logica di open innovation.La raccolta non traccia poi gli investimenti ricevuti inaccordi non divulgati pubblicamente. I Venture Capital siconfermano in cima alla classifica degli investitori,contribuendo con oltre il 52% dei finanziamenti; a seguire siposizionano i Business Angel (23,5%), i grant governativi(13,7%), e infine i proventi da premi e competizioni (10,3%). Idati raccolti dimostrano che, in tutte le fasi di maturità dellestartup, queste opportunità economiche sono cruciali per lacrescita e lo sviluppo delle stesse e, di conseguenza, perl’evoluzione del comparto. (ANSA).

Fonte Ansa.it

