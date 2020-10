(ANSA) – MILANO, 20 OTT – L’emissione obbligazionaria social

Sure ha un ammontare complessivo di 17 miliardi di euro dopo

aver raccolto richieste monstre per 233 miliardi totali. Alla

chiusura dei book il bond emesso dalla Ue per finanziare le

spese nei paesi dell’Unione, in prima battuta per la Cassa

integrazione imposta dal Covid, vede collocata la scadenza

decennale (4/10/2030) per 10 miliardi di euro, a fronte di

richieste finali per 145 miliardi, e quella ventennale

(4/10/2040) per 7 miliardi dopo una domanda per 88 miliardi. La

prima tranche offre un rendimento definitivo superiore di 3

punti basi rispetto al tasso midswap di riferimento, la

secondadi 14 punti base sopra al midswap. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram