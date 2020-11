(ANSA) – ROMA, 09 NOV – “Quello di oggi è un primo passo:

arriveranno nei prossimi mesi i voucher per imprese e famiglie

con Isee fino a 50 mila euro”. Lo afferma in una nota il

sottosegretario al Mise con delega alla Banda Ultra Larga, Gian

Paolo Manzella, ricordando che da oggi i cittadini con un Isee

sotto i 20.000 euro possono fare richiesta per ottenere un



