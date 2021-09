(ANSA) – MILANO, 17 SET – Ultima seduta della settimana all’insegna della cautela per le Borse di Asia e Pacifico. Sotto

la lente restano il rallentamento della crescita economica della

Cina e i timori di una riduzione degli stimoli da parte della

Fed. Tokyo chiude in rialzo (+0,58%) in scia al ritrovato

ottimismo su una maggiore stabilità politica in Giappone. A

scambi in corso è positiva anche Hong Kong (+0,45%), nonostante

il nuovo crollo di Evergrande alle prese con una gravissima

crisi finanziaria. Sopra la parità Shanghai (+0,1%), Shenzhen

(+0,28%) e Seul (+0,33%) mentre le vendite frenano Sydney

(-0,76%).

Attese in rialzo tanto le Piazze europee quanto Wall Street.

Sui mercati ci potrebbe essere volatilità con le “quattro

streghe”, per la scadenza di opzioni e futures su azioni e

indici azionari. Occhi sull’inflazione dell’Eurozona, che ad

agosto potrebbe balzare secondo le stime al 3%, dal 2,2% di

luglio. Negli Usa verrà pubblicato l’indice di fiducia dei

consumatori dell’Università del Michigan. (ANSA).



Fonte Ansa.it