(ANSA) – MILANO, 16 OTT – Le Borse asiatiche chiudono

contrastate all’indomani del dibattito a distanza tra i

candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Tra gli investitori

c’è un clima di incertezza per i tempi di approvazione del piano

di stimolo per l’economia Usa, e in attesa dell’avvio della

stagione delle trimestrali societarie. Resta alta l’attenzione

sulla pandemia e sull’andamento dei nuovi contagi da Covid-19.

Chiude in negativo Tokyo (-0,41%) con lo yen che perde

terreno sul dollaro a 105,27, e a 123,14 sull’euro. A mercati

ancora aperti sono in calo Shenzhen (-0,61%) e Seul (-0,83%),

piatta Shanghai (+0,03%) mentre sono in rialzo Hong Kong

(+0,91%) e Mumbai (+0,31%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sulla bilancia

commerciale e l’inflazione dell’Eurozona e dell’Italia. Dagli

Stati Uniti previste le vendite al dettaglio, la produzione

industriale, le scorte delle imprese e l’indice fiducia

consumatori. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram