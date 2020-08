(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Le Borse asiatiche chiudono in

rialzo in vista del simposio di Jackson Hole e del discorso del

presidente della Fed Jerome Powell. Tra gli investitori prevale

il clima di ottimismo per il disgelo dei rapporti tra Usa e

Cina. Sullo sfondo restano i dubbi sull’andamento della pandemia

da coronavirus con i rischi di nuovi contagi.

In rialzo Tokyo (+0,28%). Sul mercato valutario lo yen si

apprezza a 105,80 sul dollaro, e a 124,80 sull’euro. A

contrattazioni ancora in corso sono in terreno positivo Hong

Kong (+1,4%), Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+1,2%), Seul (+1,1%) e

Mumbai (+0,6%).

Giornata scarna di appuntamenti macroeconimici. DAgli Usa

atteso l’indice Chigaco Fed National Activity. (ANSA).



Fonte Ansa.it

