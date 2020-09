(ANSA) – MILANO, 02 SET – Le Borse asiatiche chiudono in

rialzo sostenute dai dati positivi sull’attività manifatturiera

negli Stati Uniti. Tra gli investitori c’è un moderato ottimismo

circa la ripresa economica mentre resta alta l’attenzione sulle

sperimentazioni dei vaccini per il coronavirus.

Tokyo (+0,47%) conclude le contrattazioni in terreno

positivo. Sul fronte valutario lo yen è in calo sul dollaro,

avvantaggiando i titoli più legati alla sostenibilità

dell’export. La divisa nipponica tratta poco sopra a 106 sul

biglietto verde e a 126,20 sull’euro. A mercati ancora aperti

sono piatte Hong Kong e Shanghai (+0,01%), in rialzo Shenzhen

(+0,67%), Seul (+0,63%) e Mumbai (+0,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulle vendite al

dettaglio della Germania, la variazione dei disoccupati in

Spagna e l’indice dei prezzi alla produzione dell’Eurozona.

Dagli Stati Uniti previsti gli ordini dell’industria e le scorte

di petrolio settimanali. (ANSA).



