(ANSA) – MILANO, 03 SET – Borse contrastate in Asia e

pacifico nel giorno della fiducia dei manager (Pmi) diffusa un

po’ ovunque, dal Giappone, dove è scesa a 45 punti base, in

linea con le stime, all’Europa e agli Usa, attesa

rispettivamente nella mattinata e nel pomeriggio. Positivi i

futures sull’Europa, negativi invece quelli sul Wall Street, con

il dollaro di nuovo in rialzo sull’euro e stabile sullo yen. In

calo l’oro (-1,64%), stabile il greggio, che ritrova quota 41,5

dollari al barile. Chiusura positiva per Tokyo (+0,94%), Taiwan

(+0,46%), Seul (+1,33%) e Sidney (+0,81%), segno meno invece per

Hong Kong (-0,58%), Shanghai (-0,67%) e Mumbai (-0,09%), ancora

aperte. Sugli scudi a Tokyo i titoli della grande distribuzione,

dalla catena Fast Retailing (+3,58%) al colosso dell’e-commerce

Rakuten (+2,54%). Nuovo rialzo per i tecnologici Screen Holdings

(+4,65%), Advantest (+1,37%) e Tokyo Electron (+0,99&%). In

campo automobilistico hanno brillato Suzuki (+3,68%), Subaru

(+1,86%) e Honda (+1,03%), poco mossa invece Toyota (+0,27%).

(ANSA).



