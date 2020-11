(ANSA) – MILANO, NOV 12 – Seduta contrastata per le

principali borse di Asia e Pacifico, con i futures sull’Europa

in rosso. Frenano oltre le stime gli ordini mensili di

macchinari in Giappone (-4,4% contro -0,7%), mentre il Regno

Unito ha visto salire il Pil trimestrale del 15,5%, inferiore

alla stime, ma a fronte di un precedente calo del 19,8%. In

lieve rialzo il greggio (Wti +0,4%

Advertisements

a 41,6 dollari), debolel’oro (-0,25%), mentre il dollaro si indebolisce sullo yen eresta stabile nei confronti dell’euro. Attesa la produzioneindustriale mensile nell’Ue. In arrivo dagli Usa le richieste disussidi di disoccupazione.La migliore è stata Tokyo (+0,68%), negative invece Shanghai(-0,11%), Taiwan (-0,3%), Seul (-0,41%) e Sidney (-0,49%). Incalo anche Hong Kong (-0,28%) e Mumbai (-0,48%), ancora aperte.Il rialzo dello yen ha penalizzato sulla piazza di Tokyo ilcomparto automobilistico, da Honda (-1,55%) a Toyota (-0,91%).Positivi i farmaceutici Astellas (+0,61%) e Otsuka (+0,99%).(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram