(ANSA) – MILANO, 16 APR – Mercati asiatici e dell’area del

Pacifico di qualche frazione sopra la parità in chiusura

dell’ultima giornata della settimana: con gli operatori che

hanno guardato anche al Pil cinese del primo trimestre forte ma

un po’ sotto alle stime, la Borsa di Shanghai sale dello 0,9% e

il listino più ‘tecnologico’ di Shenzhen dello 0,7%.

Di qualche frazione di punto in rialzo Tokyo, in aumento dello

0,5% il mercato azionario di Hong Kong. In crescita dello 0,2%

Seul, mentre è piatto l’indice principale di Sidney, dove sono

quotati diversi titoli che possono anticipare l’avvio dei loro

settori sulle Borse europee.

Incerti i futures sull’avvio dei listini del Vecchio continente.

(ANSA).



