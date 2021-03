(ANSA) – MILANO, 04 MAR – Borse di Asia e Pacifico in calo in

scia a Wall Street con il balzo dei rendimenti sui Treasury che

ha affonda il Nasdaq sui timori di un’accelerazione

dell’inflazione Tokyo lascia sul terreno il 2,13%, Shanghai il

2,05%, Shenzhen il 2,9%, Hong Kong l’1,87%, Seul l’1,28%. La

meno pesante è Sydney (-0,84%).

Verso la flessione anche l’Europa così come sono

negativi ifuture su Wall Street. Sul mercato resta l’incertezza legata alCovid e alla corsa ai vaccini per superare l’epidemia. Sotto lalente il meeting dell’ Opec. Tra i dati macro in agenda deltasso di disoccupazione e delle vendite al dettaglionell’Eurozona. (ANSA).

Fonte Ansa.it

