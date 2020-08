(ANSA) – MILANO, 27 AGO – Borse contrastate in Asia e

Pacifico, con i casi di coronavirus oltre quota 24 milioni nel

mondo, nel giorno in cui prende la parola il presidente della

Fed Jerome Powell per aprire il tradizionale simposio dei

banchieri centrali a Jackson Hole. Segno meno per Tokyo

(-0,35%), Taiwan (-0,28%) e Seul (-1,05%), positiva Sidney

(+0,16%), a due velocità anche Hong Kong (-1%), Shanghai

(+0,33%) e Mumbai (+0,39%), ancora in fase di contrattazioni.

Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street in attesa di

dati dalla Francia sullo stato congiunturale e sugli

investimenti industriali trimestrali. Seguono gli ordini e le

vendite industriali italiane e dall’Ue la massa monetaria di

luglio e i prestiti alle istituzioni non finanziarie e ai

privati. Dagli Usa, oltre al già citato discorso del presidente

della Fed, arrivano le richieste di sussidi, i profitti

trimestrali delle società, il Pil trimestrale, la spesa per i

consumi, le vendite pendenti di abitazioni e gli indici Fed di

Kansas City.

Prese di beneficio a Tokyo sui grandi esportatori, con il

rafforzamento dello yen sul dollaro. In particolare hanno ceduto

i costruttori d’auto Mazda (-3,24%), Subaru (-3,1%) e Toyota

(-0,7%). Sotto pressione Nikon (-3,95%), fiacche Casio

(-0,25%), Panasonic (-0,19%) e Sony (-0,14%) . (ANSA).



