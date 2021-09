(ANSA) – MILANO, 01 SET – Borse asiatiche in rialzo per la

quarta seduta consecutiva, sostenute soprattutto dai tecnologici

cinesi, e bene i mercati anche tra Singapore e Giappone. Non

sembra dunque avere influito il primo calo che viene registrato

dall’aprile del 2020 dell’indice Pmi manifatturiero Caixin in

Cina. I rialzi in Giappone per il Nikkei sono dell’1,29% e per

il Topix del’1%. A contrattazioni ancora aperte in Cina Shanghai

fa segnare un +0,8%, Hong Kong +0,7%. In Corea bene soprattutto

il Kosdaq (+0,7%), ma anche il Kospi (+0,2%). In calo

l’Australia (-0,1%) e l’India (-0,2%).

Tra gli eventi attesi c’è la riunione dell’Opec+, che dovrà decidere se modificare o confermare l’incremento mensile di

400.000 barili al giorno. In calendario inoltre la diffusione di

una serie di dati macroeconomici, tra cui l’indice Ism

manifatturiero di agosto dagli Usa, il Pmi manifatturiero di

agosto in Eurozona, Francia, Germania, Spagna e Italia, con

quest’ultima che avrà anche il dato sul tasso di disoccupazione

di luglio. (ANSA).



Fonte Ansa.it