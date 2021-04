(ANSA) – MILANO, 20 APR – Borse di Asia e Pacifico sulla

debolezza dei tecnologici negli Stati Uniti con gli investitori

che guardano da una parte ai risultati delle trimestrali e

dall’altra al Covid e alla diffusione della pandemia. Tra le singole Piazze soffre Tokyo che lascia l’1,97% con

il peggioramento del quadro sanitario in Giappone. A ridosso

della parità le Piazze cinesi con Shanghai che segna un -0,08%,

Shenzhen un +0,05% e Hong Hong -0,01%. Seul è invece in rialzo

dello 0,68% mentre Sydney cede lo 0,68%. I future su Wall Street sono positivi mentre quelli

sull’Europa sono in negativo. Tra gli eventi in agenda

l’audizione di Banca d’Italia sul Def alle Commissioni bilancio

Camera e Senato congiunte, l’incontro del del premier Mario

Draghi con le parti sociali sul Recovery Plan e la prosecuzione

del collocamento della terza emissione del Btp Futura dedicato

al retail. (ANSA).



Fonte Ansa.it

